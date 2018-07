Romênia assegura vaga na Euro e Hungria vai disputar a repescagem

A Romênia venceu a Ilhas Faroe por 3 a 0 neste domingo, fora de casa, e conquistou vaga na Eurocopa de 2016. Os visitantes garantiram o segundo lugar no Grupo F com 20 pontos, quatro à frente da Hungria, que tropeçou diante da Grécia.

Os romenos contaram com boa atuação de Budescu, que marcou duas vezes ainda na etapa inicial. O primeiro saiu logo aos quatro minutos. Ele aproveitou cruzamento da esquerda e desviou para as redes. No último minuto da primeira etapa, Budescu recebeu na direita e mandou uma bomba sem chances para o goleiro adversário. Aos 38 segundo tempo, Maxim fechou o placar em 3 a 0.

A Hungria entrou em campo contra a Grécia de olho no jogo da Romênia, pois ainda sonhava com uma vaga direta para a competição europeia. No entanto, não conseguiram nem uma coisa nem outra. Os gregos, lanternas do Grupo F, atuaram em casa e conseguiram virar a partida no fim, por 4 a 3, deixando os húngaros em terceiro lugar, na repescagem.

Os anfitriões abriram o marcador logo aos cinco minutos com Stafylidis. Após cruzamento rasteiro da direita, ele apareceu livre na segunda trave para abrir o marcador. O empate húngaro veio em jogada semelhante. Após cruzamento pela esquerda, Lovrencsics se antecipou ao zagueiro na segunda trave e deixou tudo igual.

Os visitantes conseguiram virar aos nove do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, houve desvio e a bola sobrou para Nemth marcar. Os gregos reagiram e igualaram três minutos mais tarde em chute de Tachtsidis de fora da área.

No entanto, aos 30, a Hungria voltou a ficar na frente com novo gol de Nemeth. O time da casa foi ao ataque e conseguiu mais uma virada em seis minutos. Mitroglou, aos 39, deixou tudo igual e Kone deu números finais ao jogo.

Na outra partida da chave, a Finlândia empatou em casa com a Irlanda do Norte em 1 a 1. Cathcart abriu o placar para os visitantes, mas Arajuuri deixou tudo igual. A seleção finlandesa terminou em quarto lugar, com 12 pontos, a quatro da Hungria. Os irlandeses já estavam garantidos na Eurocopa e fecharam as Eliminatórias na liderança do Grupo F, com 21 pontos.