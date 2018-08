Romero admite que Cruzeiro está devendo no Brasileirão e pede foco

Classificado às semifinais da Copa do Brasil e em vantagem no confronto com o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores, o Cruzeiro está "devendo" no Campeonato Brasileiro. Quem admitiu o desempenho abaixo do desejado foi o volante Lucas Romero. Para ele, o time também precisa atuar focado quando entrar em campo pela Série A, mesmo que as chances de título nas outras competições sejam maiores.

"Antes de tudo precisamos de ter foco, por mais que estejamos pensando nas outras competições, que são muito importantes para a gente, temos que saber o Brasileirão também é, e precisamos fazer melhores partidas. Não podemos, com o elenco que temos, ficar tão longe da parte de cima da tabela", disse o volante.

Após só empatar por 1 a 1 com o Bahia no domingo e ver quase todos os primeiros colocados vencerem no fim de semana, o Cruzeiro ocupa o oitavo lugar no Brasileirão, com 26 pontos, a 15 do líder São Paulo. Romero lembrou que a conquista de bons resultados na Série A são fundamentais, ainda mais que o time pode se complicar na meta de disputar a próxima Libertadores caso seja eliminado do torneio continental nesta temporada e não fature a Copa do Brasil.

"A torcida do Cruzeiro tem acompanhado muito, tanto nos jogos de mata-mata quanto no Campeonato Brasileiro. Estamos sempre jogando para o estádio cheio, sempre com nossa torcida nos acompanhando e isso é muito importante. Entrar em campo e jogar com essa camisa já é uma motivação gigante, precisamos de focar nisso, é evidente que são competições diferentes, mas se as coisas não derem certo nas competições que estamos bem, o Brasileiro passa a ser muito importante para o ano que vem", declarou.

Em busca de uma reação no Brasileirão, torneio em que não vence desde a 14ª rodada, o Cruzeiro voltará a jogar na quarta-feira, quando vai encarar o Grêmio, em Porto Alegre, pela 20ª jornada.