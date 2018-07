Romero marca dois gols e Corinthians goleia o Linense em casa

O técnico Tite decidiu poupar quase todos os titulares no Corinthians e quem brilhou e mostrou que merece mais chances foi o atacante Romero, que fez dois gols contra o Linense e mostrou para a diretoria que podem vir até outros atletas para a posição, mas ele continuará lá aproveitando as oportunidades. A vitória por 4 a 0 deixou o time na liderança geral do Paulistão, com 23 pontos, dois a mais que o Santos, que joga neste domingo.

Se muito torcedor foi ao estádio para ver como jogava William Pottker, artilheiro do Linense e um dos alvos da diretoria alvinegra, foi Romero quem roubou a cena. No início da partida, ele viu Pottker arriscar de canhota, com perigo. Mas pouco depois respondeu do jeito que sabe: com gol. Danilo cruzou na área e Romero, em posição irregular, tocou com estilo para abrir o marcador. Foi seu quinto gol da temporada.

Romero tem aproveitado bem os minutos que Tite oferece em campo. Apesar de ser reserva de Lucca e André, e talvez até atrás de Luciano na corrida por ser o reserva imediato, o jogador nunca desistiu de lutar e mostrar seu valor. Ele vem se transformando em xodó da torcida por causa do faro artilheiro e sabe que se os titulares bobearem, ele pode ganhar uma vaga.

Depois de marcar o gol, comemorou bastante com seus companheiros, ciente de que um atacante precisa estar sempre balançando as redes. Depois, ainda viu seu compatriota Balbuena fazer o segundo, numa bela cabeçada, aproveitando uma cobrança de falta de Edilson. Do outro lado, apenas Pottker levava perigo. O jogador do Linense acertou um belo chute da entrada da área, aos 29, mas Cássio espalmou.

Apesar de tantos reservas em campo, o Corinthians mostrou um futebol melhor no segundo tempo, com destaques ainda para Danilo, Edilson, que fez o terceiro gol em um chute de longe que desviou na defesa e tirou das mãos de Oliveira, e Alan Mineiro. O time pressionou e Romero fez o quarto, pegando de primeira e mandando no canto. Ele poderia até ter feito mais um, mas Oliveira salvou.

O Corinthians se apressa a definir logo a situação do titular Lucca, que tem contrato de empréstimo apenas até o fim de maio, e observa no mercado alguns atacantes, incluindo o próprio Pottker, que foi visto ontem mais de perto. Mas apesar da intenção em ter mais artilheiros, Romero mostrou que vai brigar com qualquer um que ficar ou chegar.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 4 x 0 LINENSE

CORINTHIANS

Cássio; Edilson, Vilson, Balbuena e Guilherme Arana; Willians (Cristian), Rodriguinho, Alan Mineiro (Maycon) e Danilo; Romero e André (Claudinho).

Técnico: Tite.

LINENSE

Oliveira; Paulo Henrique, Adalberto, Ednei e Lazaroni (Marcão); Bileu, Zé Antônio, Fillipe Soutto (Leandro Brasília) e Thiago Humberto; Anderson Aquino (Schumacher) e Pottker.

Técnico: Moacir Júnior.

Gols: Romero, aos 7, e Balbuena, aos 14 minutos do 1º tempo; Edilson, aos 11, e Romero, aos 23 minutos do 2º tempo.

Juiz: Salim Fende Chavez.

Cartões amarelos: Willians, Bileu e Ednei.

Renda: R$ 1.711.408,00.

Público: 31.532 pagantes.

Local: Arena Corinthians, em São Paulo (SP).