Em noite iluminada de Romero, Corinthians derrota o Cruzeiro na arena

No primeiro jogo sem Rodriguinho, coube a Romero a missão de salvar a equipe com gols de puro oportunismo. O Corinthians derrotou o Cruzeiro por 2 a 0, se reabilitou da derrota no clássico para o São Paulo e mantém sua campanha de altos e baixos no Brasileirão.

Com os gols, Romero amplia a liderança na lista de artilheiros da arena, com 27 gols. Jadson é o segundo, com 22. O paraguaio ainda ameniza a pressão sobre Osmar Loss e, principalmente, o presidente Andrés Sanchez, que tem sido muito cobrado pela torcida e hoje vai dar uma entrevista coletiva para falar sobre o assunto.

O jogo, em si, não teve grandes momentos. O Cruzeiro até chegou mais ao ataque, mas seus atacantes não estavam com o pé calibrado. Nem mesmo quando tentaram pelo alto tiveram sucesso.

A partida contou com um fato curioso. A CBF aproveitou a partida para testar a utilizar do VAR (árbitro de vídeo), que passará a ser usado nas quartas de final da Copa do Brasil. Foi montada toda a estrutura tecnológica na arena para receber a novidade, mas o treino foi offline, ou seja, o vídeo não teve qualquer interferência na partida.

Com a bola rolando, o Corinthians abriu o caminho da vitória após Danilo Avelar receber passe de Romero, chutar para uma grande defesa de Fábio e no rebote o paraguaio mandou para as redes. Pouco depois, Jadson acertou a trave em cobrança de falta e, de cabeça, o atacante apareceu novamente, como um centroavante. E Romero fez com que a torcida não sentisse falta de Rodriguinho. Pelo menos nessa noite.

FICHA TÉCNICA

Corinthians: Cássio; Fagner, Pedro Henrique, Henrique e Danilo Avelar; Gabriel, Douglas, Jadson (Paulo Roberto), Romero e Clayson (Mateus Vital); Jonathas (Pedrinho)

Técnico: Osmar Loss

Cruzeiro: Fabio; Lucas Romero, Manoel, Leo e Egídio; Lucas Silva (Robinho), Bruno Silva (Arrascaeta), Thiago Neves (David) e Rafinha; Barcos

Técnico: Mano Menezes.

Gols: Romero, aos 16; e aos 34 do 1º Tempo.

Juiz: Paulo Roberto Alves Junior.

Cartões Amarelos: Lucas Romero, Lucas Silva.

Público: 21.031 pagantes

Renda: R$ 840.676,01.

Local: Arena Corinthians, em São Paulo.