Romero completa 150 jogos pelo Corinthians e faz juras de amor ao clube

Titular absoluto do técnico Fábio Carille, o atacante Romero completa 150 jogos com a camisa do Corinthians neste domingo, na partida contra o Cruzeiro, às 16h, no Mineirão. Em entrevista à TV Corinthians, o jogador comentou sobre a marca e sua relação com o clube.

"Quando cheguei aqui, eu queria fazer história e hoje estou fazendo, ganhando títulos e atingindo esse recorde. Me orgulho vestir esse manto, que para mim, é algo muito importante", disse o paraguaio.

O atacante chegou ao Corinthians em 2014 e sempre foi muito contestado. Mesmo assim, tem sido titular ou ficou entre os reservas que mais participavam dos jogos, independente do treinador. O jogador acabou caindo nas graças de boa parte da torcida devido a sua dedicação em campo.

"Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida (chegar ao Corinthians). Aqui, você tem que correr, deixar a vida em cada bola e suar a camisa", comentou.

Veja a entrevista de Romero para o canal oficial do Corinthians

TREINO E 22 RELACIONADOS

O elenco do Corinthians realizou na manhã deste sábado, no CT Joaquim Grava, o último treino de preparação para encarar os cruzeirenses. Inicialmente, os jogadores de linha realizaram um trabalho físico sob o comando do preparador Walmir Cruz, enquanto os goleiros treinaram bolas aéreas com Mauri Lima, preparador dos atletas da posição no clube.

Em seguida, o elenco corintiano foi dividido em dois grupos e o técnico Fábio Carille testou em outro tipo de atividade a provável escalação titular para o jogo deste domingo, que teve Cássio; Fagner, Balbuena, Pablo e Guilherme Arana; Gabriel e Maycon; Jadson, Rodriguinho e Romero; Kazim.

Kazim, por sinal, herdou a vaga no time que foi aberta por Jô, que foi vetado do confronto por causa de uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Kazim foi um dos 22 jogadores relacionados pelo treinador para o confronto na capital mineira. Confira a lista completa:

Goleiros: Cássio, Walter e Matheus Vidotto;

Laterais: Fagner, Guilherme Arana e Léo Príncipe;

Zagueiros: Pablo, Balbuena e Pedro Henrique;

Volantes: Gabriel, Maycon, Fellipe Bastos, Marciel e Camacho;

Meias: Jadson, Rodriguinho, Marquinhos Gabriel e Giovanni Augusto;

Atacantes: Romero, Kazim, Clayson e Carlinhos.