Romero dá boas vindas ao compatriota Díaz no Corinthians

Depois de perder Balbuena, o Corinthians está próximo de ter mais um paraguaio para fazer companhia ao atacante Romero. O atacante Sérgio Díaz foi aprovado nos exames médicos e antes mesmo de assinar contrato, já recebeu as boas vindas do compatriota.

"É muito legal ter um jogador da mesma cultura. Fico feliz por ele, porque ele está chegando em um clube muito grande e vai ser importante aprender muitas coisas do Brasil. Aqui é uma vida totalmente diferente. Ele já morou na Europa, mas o Brasil é diferente. Eu liguei para ele, dei os parabéns pela vinda e disse que pode contar comigo com o que precisar", explicou Romero.

Artilheiro da Arena Corinthians com 26 gols, Romero revelou que chegou a treinar com Díaz no Cerro Porteño. Na época, ele já estava de saída para o Corinthians enquanto o compatriota subia das categorias de base.

"Não cheguei a jogar com ele, mas fiz alguns treinos com ele no Cerro, quando eu vim para o Corinthians", recordou.

Diáz chega por empréstimo de graça do Real Madrid e o Corinthians terá apenas que pagar o seu salário. O jogador sofreu uma lesão no joelho direito e não joga desde novembro do ano passado. Por isso, o departamento médico do Corinthians detectou um desequilíbrio muscular no jogador e, em decorrência disso, o atleta de 20 anos ficará cerca de um mês fazendo trabalho especial e longe dos gramados.

Próximos jogos do Corinthians

Domingo, às 11h: Vasco - Mané Garrincha (Brasileiro)

01/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Corinthians (Copa do Brasil)

04/08, às 21h: Atlético-PR - Arena Corinthians (Brasileiro)

08/08, às 21h45: Colo-Colo - Estádio Monumental (Libertadores)

12/08, às 16h: Chapecoense - Arena Condá (Brasileiro)

15/08, às 21h45: Chapecoense - Arena Condá (Copa do Brasil)

18/08, às 19h: Grêmio - Arena Corinthians (Brasileiro)

22/08, às 16h: Fluminense - Maracanã (Brasileiro)

26/08, às 16h: Paraná - Arena Corinthians (Brasileiro)

29/08, às 21h45: Colo-Colo - Arena Corinthians (Libertadores)

02/09, às 16h: Atlético-MG - Arena Corinthians (Brasileiro)

05/09, às 21h45: Ceará - Castelão (Brasileiro)

09/09, às 16h: Palmeiras - Allianz Parque (Brasileiro)