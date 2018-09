Romero deve ser o falso 9 do Corinthians na Copa do Brasil

O atacante Romero deve voltar a ser o falso camisa 9 do Corinthians no jogo desta quarta-feira diante do Flamengo pelas semifinais da Copa do Brasil. Roger, que vinha sendo escalado como titular não poderá atuar nas semifinais, pois já jogou a competição pelo Inter. Com isso, ele está fora. Romero é a primeira opção de Ventura em função do bom desempenho que ele conseguiu fazendo a fução no mês. Em dez jogos, ele fez sete gols.

Em quatro jogos na Copa do Brasil (dois jogos nas oitavas de final e dois nas quartas de final), o Corinthians ainda não utilizou centroavante. A função de falso 9 foi exercida por Rodriguinho, antes de ser vendido para o futebol egípcio, e pelo próprio Romero.

Além do paraguaio, o técnico Jair Ventura tem várias opções para o ataque. Contratado no meio da janela de transferências, Jonathas ainda não se firmou, mas também pode ser escalado. Duas lesões seguidas prejudicaram sua sequência no clube. Até agora ele participou de apenas cinco jogos. No final de semana, ele voltou a ser relacionado depois de problemas musculares.

Outra possibilidade é a volta de Clayson entre os titulares. Depois de cumprir suspensão por dois jogos após jogar água em torcedores da Chapecoense, o ex-jogador da Ponte Preta ficou no banco de reservias diante do Ceará e Palmeiras.

Matheus Matias também não pode atuar na Copa do Brasil por já ter defendido o ABC. O centroavante, inclusive, foi para a equipe sub-20 para ser opção para o clássico contra o Palmeiras na quarta-feira, pelo Brasileirão da categoria.