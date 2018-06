Romero diz que Felipe Melo menosprezou Corinthians, mas nada aconteceu

A polêmica entrevista de Romero no último domingo ainda rende assunto no Corinthians. O atacante deu entrevista para uma rádio paraguaia e reclamou que o volante Felipe Melo, do Palmeiras, teve um ato parecido com o seu e nada aconteceu, pelo fato dele ser brasileiro.

"Há pouco Felipe Melo disse que o Corinthians era uma equipe pequena e nada aconteceu, porque ele é brasileiro. Gostaria que no Paraguai se defendesse igual quem insulta Cerro, Olímpia o Guarani", disse o atacante, em entrevista ao ABC Cardinal.

A declaração do palmeirense ocorreu no ano passado, depois do jogo contra o Jorge Wilstermann, pela Libertadores. Ao ser questionado sobre o fato de enfrentar um adversário retrancado, citou o Corinthians como exemplo de time que joga fechado, mas de uma forma pejorativa.

"A gente quando joga contra times pequenos, eles geralmente ficam todo atrás. Às vezes acontece o que aconteceu contra o Corinthians, que fez um gol no final por erro nosso", analisou o volante, que tentou explicar o que quis dizer alguns dias depois. "Foi criado uma situação em que eu disse que o Corinthians era pequeno. Eu falei que jogou como time pequeno contra o Palmeiras, sem a bola".

Apesar do desabafo, Romero garante que está contente no Corinthians e não pensa em deixar o clube por causa do preconceito que recebe. "Apesar de tudo, estou feliz no Corinthians. Tenho contrato até junho de 2019. As pessoas no clube e os torcedores me tratam muito bem".