Romero diz que grupo do Cruzeiro tem de se preocupar só com crise em campo

O Cruzeiro está em crise dentro e fora de campo. Segundo o volante Lucas Romero, porém, o elenco deve se preocupar apenas em voltar a apresentar um bom futebol nos jogos do Campeonato Brasileiro, deixando os problemas extracampo nas mãos dos dirigentes, que são alvos de denúncias de irregularidades.

"O que nos tem preocupado é o que fazemos dentro de campo. Depois, as outras coisas. A diretoria vai tentar resolver, mas o que temos que resolver é sair o mais rápido possível da situação que estamos", disse o argentino, nesta terça-feira, em entrevista coletiva na Toca da Raposa II.

Para Romero, a forma que os jogadores têm para ajudar a tirar o clube deste momento ruim é obter os bons resultados dentro das quatro linhas. Após a conquista do Campeonato Mineiro, o Cruzeiro disputou oito jogos, com apenas duas vitórias, cinco derrotas e só um empate.

"O que a gente pode fazer para ajudar o Cruzeiro, neste momento, é dar uma resposta dentro do campo. É o que a gente fica chateado. Estávamos fazendo bem dentro de campo, seguramente temos muitas coisas a melhorar. Mas, no último jogo, fizemos uma boa partida. Não conseguimos vencer, infelizmente não conseguimos o resultado."

O volante garantiu que a união do grupo vai fazer o time sair da 16ª colocação do Brasileirão. "O grupo está fechado, o grupo está sabendo da situação ruim, que a fase não está boa. Temos que melhorar a parte tática, técnica. Temos a semana para trabalhar."

Titular da lateral-direita diante da Chapecoense, no domingo passado, Romero deverá ser mantido pelo técnico Mano Menezes na função, domingo, diante do São Paulo, no Pacaembu, pela sétima rodada do Brasileirão, pois o titular Edilson sofreu um estiramento na panturrilha direita, diagnosticado nesta terça-feira, e o reserva Orejuela se recupera de cirurgia no joelho esquerdo.