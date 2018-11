Romero e Douglas voltam a treinar e Jair indica Corinthians para o clássico

O técnico Jair Ventura teve duas boas notícias no treino desta quinta-feira do Corinthians. O atacante Romero e o volante Douglas se recuperaram de problemas físicos e trabalharam normalmente com o restante do elenco. A tendência é que sejam titulares no clássico contra o São Paulo, sábado, na Arena, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Douglas ficou de fora da derrota para o Botafogo por 1 a 0 por causa de uma pancada na coxa esquerda, sofrida no treino que antecedeu ao jogo. Ele havia ficado de fora dos treinos com bola na terça e na quarta. Romero sofreu entorse no tornozelo esquerdo no fim do primeiro tempo da última partida.

Os dois entraram nos lugares de Ángelo Araos e Clayson, respectivamente. Durante uma atividade tática, Jair manteve o lateral-esquerdo Carlos Augusto na vaga de Danilo Avelar e Jadson realizou o segundo treino consecutivo com bola.

A equipe titular do treino desta quinta-feira deve começar em campo no sábado. O Corinthians deve jogar com: Cássio, Fagner, Léo Santos, Henrique e Carlos Augusto; Ralf, Douglas e Jadson; Pedrinho, Romero e Danilo.

O time ainda está com duas baixas para a partida. O atacante Emerson Sheik se recupera de problema muscular. Nesta quinta, ele participou do aquecimento no campo, mas ficou de fora do coletivo. O paraguaio Sergio Díaz seguiu na fisioterapia no tratamento de dores no joelho direito.

O Corinthians ocupa a 12ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro. O time está a apenas cinco pontos da zona de rebaixamento e tem no clássico a oportunidade de escapar das últimas colocações e ainda sonhar com uma vaga no G-6. Faltam seis rodadas para o término da competição e o time está a sete do grupo da Libertadores.