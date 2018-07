Tite garante apenas Romero no Corinthians para pegar o Sport

O Corinthians deverá enfrentar o Sport domingo, na Arena Pernambuco, com um time misto. Tite diz que ainda não decidiu a escalação, mas poupará quem estiver mais desgastado. A tendência é o Corinthians jogar com uma equipe mesclada de titulares e reservas.

Somente o atacante Romero, destaque da goleada por 6 a 1 sobre o São Paulo, está garantido. Gripado, o goleiro Cássio não viaja para Recife, enquanto o lateral-esquerdo Guilherme Arana foi encaminhado a hospital em São Paulo para retirada de um abcesso na coxa direita.

"Romero jogou muito (contra o São Paulo) e a tendência é de que permaneça. A partir daí começamos a fazer o time. Amanhã (neste sábado) temos a definição da equipe. Renato Augusto e Elias estão sentindo o desgaste da temporada. Ainda tenho de avaliar", disse Tite na sexta-feira.

O Corinthians conquistou o título brasileiro com três rodadas de antecedência. O time tem 80 pontos e igualou o Cruzeiro de 2014, dono da melhor campanha desde 2006, quando o campeonato passou a ser disputado por 20 clubes no sistema de pontos corridos. Tite busca o recorde de pontos e, por isso, não vai antecipar as férias dos jogadores. Segundo o treinador, os atletas não pediram para serem dispensados das últimas rodadas.

"Todos os atletas estão à disposição. Ninguém veio pedir para sair antes de férias. Olha o grau de respeito entre eles mesmos: 'Por que vou pedir para o Tite me liberar antes, mas o outro que trabalhou igual vai ficar?'", disse o treinador. Questionado sobre quem foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o treinador dividiu o seu voto entre Renato Augusto e Jadson. "Se um dos dois não ganhar, será uma grande injustiça. Votei nos dois. Divide ou dá dois prêmios."

Tite também afirmou que não se considera o personagem mais importante da campanha do hexacampeonato. O treinador preferiu destacar a qualidade dos jogadores . "Estão me hipervalorizando. Nenhum técnico do mundo, por maior qualidade que tenha, não consegue trabalhar com material humano sem qualidade", disse Tite.