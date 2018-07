Romero exalta gol e quer aproveitar fim de ano para se firmar no time do Cruzeiro

Menos de 24 horas depois de marcar o primeiro gol da vitória de virada por 3 a 1 sobre o Fluminense, o volante Lucas Romero não conseguiu esconder a felicidade pela atuação do último domingo. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o argentino do Cruzeiro celebrou o momento e disse que espera crescer de produção neste fim de ano para se firmar entre os titulares.

+ Cruzeiro aproveita expulsão de Marlon e vira sobre o Fluminense

+ Mano celebra recuperação e boa atuação do Cruzeiro na vitória sobre o Fluminense

"Entrar em campo com essa camisa já é uma motivação, a gente já foi campeão, e todo mundo pensa que perdemos a motivação, mas ainda temos jogos pela frente. É importante acabar o ano da melhor forma possível, para começar com a vaga no time em 2018", projetou.

O gol serviu para premiar o retorno de Romero, após quase um mês afastado graças a uma lesão. Mesmo com este percalço, o argentino não escondeu a felicidade por se sentir ambientado ao clube e ao País e projetou voos ainda mais altos para a próxima temporada.

"Muita felicidade por fazer o gol, por voltar ao time. Sofri uma lesão que fiquei quase um mês fora, demorei a voltar. Então, foi bom para mim e para minha família. Foi importante ajudar o time. Um pouco aliviado, estou feliz por isso", afirmou.

Romero foi titular no domingo graças às ausências de Hudson e Henrique. Agora, ele espera manter a condição para o duelo diante do Avaí, nesta quarta-feira, novamente no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro.