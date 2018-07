Romero exalta seus números para rebater críticas recebidas no Corinthians

Ángel Romero parece ter perdido de vez a paciência com a imprensa. Artilheiro do time na temporada, com 15 gols em 51 jogos, o paraguaio concedeu entrevista coletiva no CT Joaquim Grava na última segunda-feira, onde externou suas críticas.

"Com a torcida não tenho nada contra, só palavras de agradecimento. Mas tem imprensa, caras que falam coisas que não são verdade, perguntam para que estou aqui. Esses caras têm de saber quem eu sou, não vim para roubar. Me preparo bem para chegar no jogo na melhor maneira. Sou titular e artilheiro do time, o que era meu objetivo. Estou bem, mas para a imprensa nunca tá bem", disse o camisa 11 corintiano.

Presença constante nos times de Tite e Cristovão Borges, Romero chegou a perder espaço para Marlone e Marquinhos Gabriel. Após retornar da seleção paraguaia, onde foi um dos destaques na vitória contra a Argentina, contudo, conseguiu uma sequência entre os titulares com Oswaldo de Oliveira.

Questionado por sua qualidade com a bola nos pés, o jogador exaltou seus feitos. "Esforçado, mas também artilheiro do time. Eu ganho para fazer gol, ,e contrataram para isso, não para fazer malabarismo. Se tenho técnica, é outra coisa.Mas se faço gol, é gol. Para mim, as críticas são injustas agora. Ano passado ok, esse ano não", argumentou o atacante.

Com Romero entre os prováveis titulares, o Corinthians volta a jogar neste sábado, às 16h30, contra a Chapecoense, na Arena, em duelo válido pela 33ª rodada. Na sexta colocação, o time alvinegro possui 49 pontos.