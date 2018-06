Goleiro titular da Argentina, Romero se lesiona e está fora da Copa

A Argentina sofreu um duro baque nesta terça-feira, às vésperas da Copa do Mundo. A associação de futebol do país anunciou o corte do goleiro Sergio Romero da lista de 23 jogadores que representarão a seleção nacional na Copa do Mundo da Rússia. O motivo foi uma lesão no joelho direito.

Em nota oficial, a entidade revelou que Romero sofreu nesta terça um "quadro de bloqueio articular em seu joelho direito". De acordo com a Associação do Futebol Argentino (AFA), ele será reavaliado nos próximos dias para saber se precisará ser submetido a cirurgia. De qualquer forma, não terá condições de estar na Copa.

A contusão foi sofrida no treinamento da seleção nesta tarde de terça-feira, no segundo dia de trabalhos visando a disputa do Mundial. Desta forma, Romero perde a chance de ir à sua terceira Copa do Mundo, a terceira em que seria titular do gol de seu país.

Aos 31 anos, Romero era um dos principais líderes da Argentina, ao lado de nomes como Messi, Mascherano, entre outros. Ele tem 94 jogos pela seleção de seu país e estava a apenas um de empatar com Fillol como goleiro com mais partidas pela equipe em Copas do Mundo.

Os outros dois goleiros listados entre os 23 nomes do técnico Jorge Sampaoli são Franco Armani, do River Plate, e Willy Caballero, do Chelsea. Armani nunca vestiu a camisa da seleção argentina, mas vive grande fase por seu clube e teve o nome aclamado pela torcida. Já Caballero é reserva do seu time e estreou pela Argentina há apenas dois meses.

A AFA prometeu se pronunciar nos próximos dias sobre o substituto de Romero no Mundial. Na lista de 35 pré-convocados anunciada anteriormente por Sampaoli, e depois reduzida à relação final de 23, Nahuel Guzmán, do Tigres-MEX, era o quarto goleiro. Mas seu pai, Jorge, divulgou uma carta nesta terça criticando o técnico da seleção pelo corte de seu filho.