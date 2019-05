Romero se apresenta ao Paraguai e pode não treinar mais no Corinthians

O atacante Ángel Romero pode não treinar mais no Corinthians. O meia se apresentou ao técnico Eduardo Berizzo, da seleção paraguaia, na última segunda-feira e espera a definição do grupo para a disputa da Copa América. Seu contrato com o Corinthians vai apenas até 14 de julho deste ano. O jogador está fora dos planos do clube e, por isso, não está sendo relacionado pelo técnico Fábio Carille.

Foram chamados 40 atletas, mas só ficarão 23 paraguaios para o torneio. A disputa vai até o dia 7 de julho, data marcada para a final do torneio. Como a diferença é de praticamente uma semana (considerando que o Paraguai chegue à final), o mais provável é que ele não mais se apresente ao Corinthians e encerre de vez sua passagem pelo clube.

Dentre os jogadores que já estão treinando com o Paraguai está o ex-corintiano Fabián Balbuena, hoje no West Ham, que tem presença confirmada na lista final.

Bicampeão paulista (2017 e 2018), bicampeão brasileiro (2015 e 2017) e maior artilheiro da história da Arena Corinthians, com 27 gols, Romero não joga desde a última rodada do Brasileirão do ano passado. O jogador e seus representantes não chegaram a um acordo com os dirigentes para renovação de contrato e as negociações foram encerradas.