Romero se reapresenta ao Corinthians e brinca no Instagram sobre renovação de contrato

Romero se reapresentou ao Corinthians nesta terça-feira para cumprir seus últimos dias de contrato no clube paulista. O jogador tem vínculo até o próximo dia 14 e a diretoria descartou qualquer possibilidade de renovação.

O paraguaio, no entanto, utilizou as redes sociais para causar polêmica. Ele publicou no stories do Instagram uma imagem dele ao lado de Fábio Carille com um emoji de uma caneta e as cores preta e branca. No Corinthians, a brincadeira pegou todos de surpresa.

Romero também não deu detalhes sobre o que quis dizer com a publicação. O atacante também está na mira de outro clube alvinegro no Brasil, o Atlético-MG. O alto salário do jogador, no entanto, estaria fora do patamar do que o clube mineiro pode pagar.

O jogador está sem disputar um jogo oficial pelo Corinthians desde o ano passado, quando recusou a oferta do clube para renovação de contrato. Desde então, treina em separado. A falta de ritmo acabou prejudicando o jogador na seleção paraguaia - foi cortado da disputa da Copa América.

Romero chegou ao Corinthians em 2014, passou por um período de adaptação, mas deixará o clube com quatro títulos - Campeonato Brasileiro (2015 e 2017) e Campeonato Paulista (2017 e 2018) - e como principal artilheiro da arena em Itaquera, com 27 gols.