Romero sonha com irmão no Corinthians: 'Ele é melhor do que eu' O atacante Ángel Romero, de 21 anos, elogiou seu irmão gêmeo Óscar, meia do Cerro Porteño, e afirmou nesta terça-feira que seria um sonho que os dois jogassem juntos no Corinthians. "Seria ideal para mim e para minha família e seria um sonho poder jogar junto com ele aqui", afirmou, em entrevista coletiva no CT Joaquim Grava.