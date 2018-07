Romero supera brincadeiras e vira referência no Corinthians

Romero é a personificação do momento vivido pelo Corinthians. Após ser alvo de chacotas pela falta de habilidade, o paraguaio ganhou o apoio dos colegas, recuperou a autoestima e hoje se tornou figura fundamental para o esquema tático do técnico Fábio Carille.

Artilheiro da Arena Corinthians, com 20 gols marcados, o paraguaio é um jogador que se abala com as críticas e sentiu muito o fato de ter sido vítima de uma brincadeira, que inicialmente seria algo positivo.

Ele participou de uma entrevista para a TV Globo em que iria mostrar sua habilidade, mas foi ao ar um lance em que tentou dominar no peito, mas deixou a bola escapar. O jogador se justificou dizendo que bateu no microfone.

A imagem repercutiu pelas redes sociais e as brincadeiras aumentaram. Mesmo assim, ele continuou sendo convocado para a seleção paraguaia e Carille manteve a confiança no jogador, que decidiu não dar mais entrevistas por tempo indeterminado.

Diante do São Paulo, o atacante mostrou categoria e abriu o placar da vitória por 3 a 2 com um belo gol. “O Romero é um jogador fundamental para o time. Corre o campo inteiro, luta pela bola e joga do jeito que a torcida gosta”, disse o companheiro Jô.