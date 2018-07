Rommedahl deve desfalcar Dinamarca contra Alemanha

KOLOBRZEG (POLÔNIA) O atacante Dennis Rommedahl deve desfalcar a seleção da Dinamarca na partida contra a Alemanha, válida pela última rodada do Grupo B da Eurocopa, em virtude de uma lesão. O jogador, de 33 anos, saiu mancando durante o segundo tempo da derrota por 3 a 2 para Portugal, nesta quarta-feira, com, supostamente, uma lesão muscular na coxa esquerda.

O técnico Morten Olsen explicou nesta quinta-feira que Rommedahl, com mais de 100 partidas disputadas pela seleção dinamarquesa, trabalha para ter condições de enfrentar a Alemanha no domingo. Em terceiro lugar no Grupo B, a Dinamarca precisa vencer para avançar na Eurocopa.

Olsen foi mais otimista ao comentar a possibilidade do meia Niki Zimling, que se contundiu no começo do jogo contra Portugal, enfrentar a seleção alemã. A Alemanha está com seis pontos na chave, três a mais do que dinamarqueses e portugueses. Já a Holanda ainda não pontuou.