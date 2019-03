Rompido com a Federação, Palmeiras não envia representantes para reunião

O Palmeiras não enviou representantes para a reunião na manhã desta quinta-feira, na sede da Federação Paulista de Futebol (FPF), em São Paulo. Por se declarar rompido com a entidade desde abril do ano passado, o clube foi o único a não ter dirigentes no encontro que definiu a data e o local dos jogos das quartas de final do Estadual.

Os outros sete remanescentes do Estadual enviaram representantes. Participaram do encontro o presidente do Corinthians, Andrés Sanchez, o membro do comitê de gestão do Santos, Bruno Carbone, e os diretores são-paulinos Raí e Lugano. Completaram a reunião os clubes do interior, com as presenças do gestor do Ituano, Juninho Paulista, do diretor executivo do Red Bull, Thiago Scuro, do presidente do Novorizontino, Genilson Santos, e do diretor de futebol da Ferroviária, Roque Junior.

O presidente do Palmeiras, Mauricio Galiotte, declarou rompimento com a FPF depois de sentir que o clube foi prejudicado pela entidade em abril do ano passado, na final do Estadual contra o Corinthians. A equipe alviverde entende que houve interferência externa na arbitragem, que voltou atrás na marcação de um pênalti sofrido pelo atacante Dudu.

A ausência na reunião não foi o primeiro gesto de rompimento. No ano passado, por exemplo, o Palmeiras se recusou a pegar a taça e as medalhas pelo vice-campeonato do Paulista e também não enviou os jogadores para a festa de premiação pelos destaques da competição. A equipe teve em 2018 oito atletas escolhidos na seleção dos melhores da competição.