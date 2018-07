Rômulo celebra semana inteira de preparação no Vasco

"Desde o inicio do mês tivemos uma sequência de viagens, inclusive, com um jogo em Recife (contra o Náutico, pela Copa do Brasil). Teremos uma semana praticamente inteira para trabalhar e será fundamental para acertar o time e descansar o corpo", afirmou o volante Rômulo, que disputou todas as partidas do Vasco na atual temporada.

Titular, Rômulo comemora a boa fase com a camisa vascaína, tendo, inclusive, marcado gol no empate com o Olaria no domingo, em Macaé, pela última rodada da fase de classificação da Taça Rio. "Consegui espaço no time com dedicação. E, mesmo jogando todas as partidas este ano, não reclamo. Pelo contrário, agradeço e estou satisfeito por tudo", disse.