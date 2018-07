Rômulo festeja oportunidades no Flamengo após chegada de novo treinador

O volante Rômulo, do Flamengo, festejou em entrevista coletiva nesta segunda-feira, no Rio, as oportunidades que têm recebido no time rubro-negro após a chegada do treinador colombiano Reinaldo Rueda. O jogador, que deverá estar entre os titulares na partida diante do Paraná, válida pelas quartas de final da Copa da Primeira Liga, nesta quarta, às 21h45, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo, demonstrou disposição até para atuar em outras posições no campo que não sejam a sua de ofício.

"Eu estava bem, comecei jogando, mas no começo do ano tive um problema com lesão. O time se encaixou, mas não abaixei a cabeça. Procurei trabalhar mais e mais para que quando aparecesse a oportunidade, eu pudesse dar minha contribuição. Não podemos escolher onde o treinador vai nos colocar e sim onde ele irá precisar, seja de zagueiro, lateral ou meia. Trabalhamos aqui todos os dias para jogar. Mas, acima de tudo, respeito meus companheiros e faço sempre o máximo dentro de campo para que, quando o treinador precise de mim, eu possa dar o meu melhor", destacou o volante.

Rômulo, que participou da vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Paranaense, no domingo, pela 22ª rodada do Brasileirão, no estádio Luso-Brasileiro, valorizou a utilização de jogadores que vinham sendo pouco aproveitados na equipe pela comissão técnica anterior.

O meio-campista afirmou também que o elenco ganhou confiança após a classificação para a decisão da Copa do Brasil, após passar pelo Botafogo nas semifinais, além das duas vitórias seguidas no Nacional sob o comando de Ruedas (Atlético-GO e Atlético-PR).

"No começo do ano nos criticaram muito por termos um elenco qualificado e termos saído tão cedo da Libertadores. Procuramos nos manter focados e, neste mês de setembro, teremos jogos decisivos nos quais vamos precisar do elenco. Com esses resultados, estamos com mais confiança dentro de campo. Consequentemente, isso ajudará o time", analisou Rômulo.

O grupo flamenguista deverá encerrar a preparação para o duelo contra os paranaenses nesta terça-feira pela manhã, no CT Ninho do Urubu. Depois, a delegação viaja para o Espírito Santo. Em caso de empate no tempo regulamentar, a classificação para a semifinal da Copa da Primeira Liga será definida nas cobranças de pênaltis.