Rômulo garante estar pronto para ser titular do Cruzeiro Com a ausência de Jonathan, que foi poupado por causa das dores musculares e nem viajou com a delegação, Rômulo será o titular da lateral-direita do Cruzeiro no jogo de sábado, contra o lanterna Prudente, no interior de São Paulo. E ele garante estar pronto para o desafio, feliz também com a chance dada pelo técnico Cuca.