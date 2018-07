Rômulo promete empenho para se firmar no Flamengo

Surpreendido com a chance de ser titular no aguardado confronto entre Flamengo e Corinthians, o volante Rômulo prometeu empenho para buscar a vitória na quarta-feira e se firmar entre os titulares.

"O Flamengo precisa vencer esse jogo e eu também preciso vencer esse jogo. É uma partida importante para o time e para mim. Vou fazer o máximo para ajudar a equipe a conseguir essa vitória", declarou o jogador, que ganhou uma chance na equipe titular no coletivo de segunda-feira.

Rômulo afirmou que pretende seguir o exemplo de Vinícius Pacheco, que ganhou espaço no time sob o comando de Andrade. "Estou preparado. Quando comecei a jogar com o Joel, em 2007, também não atuava há um bom tempo. O importante é ter uma sequência. O Vinícius Pacheco, por exemplo, teve a dele e agora também quero a minha oportunidade. Vou batalhar muito por isso", disse o atleta, um dos três jogadores que o Flamengo inscreveu na Copa Libertadores na segunda.

O volante também elogiou o técnico interino Rogério Lourenço, com quem trabalhou nas categorias de base. "O Rogério é um dos treinadores mais inteligentes com quem já trabalhei e acredito que ele tem muito a mostrar ainda. Torço pelo sucesso dele e acredito que ele pode se dar muito bem como treinador do profissional".