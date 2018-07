Rômulo rescinde com o Spartak Moscou e é anunciado como reforço do Flamengo

O volante Rômulo é o novo reforço do Flamengo. Na manhã desta sexta-feira, o clube carioca oficializou a contratação do meio-campista, em publicação realizada nas redes sociais, logo após o Spartak Moscou confirmar a rescisão do contrato com o jogador, que assim ficou livre para oficializar o seu retorno ao futebol brasileiro.

A rescisão do contrato com o Spartak Moscou era o último obstáculo que o Flamengo esperava para se reforçar com Rômulo. O clube carioca não revelou os detalhes da negociação com o volante, mas ele deverá assinar nos próximos dias um contrato por quatro anos com o clube carioca, logo se apresentando ao técnico Zé Ricardo.

Rômulo, de 26 anos, estava no Spartak Moscou desde 2012. Antes disso, o volante, formado nas divisões de base do Porto de Caruaru, atuou no futebol carioca, mas pelo Vasco. Pelo rival do Flamengo, ele teve atuações destacadas e faturou o título da Copa do Brasil de 2011, depois sendo negociado com o futebol russo. Além disso, defendeu a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012.

Com a chegada de Rômulo, o Flamengo já acertou três contratações para a temporada 2017. Antes, o clube carioca se reforçou com o lateral-esquerdo peruano Miguel Trauco e o meia argentino Darío Conca. E o próximo foco do clube é a chegada de um atacante de velocidade.

Terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Flamengo voltará a jogar a Copa Libertadores nesta temporada. E o primeiro compromisso por uma competição oficial em 2017 vai ser em 28 de janeiro, quando vai receber o Boavista na sua estreia no Campeonato Carioca.