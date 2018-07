Rômulo se apresenta à seleção e vislumbra ser 'carrasco' da Argentina

Rômulo foi convocado no domingo para a vaga de Fernandinho, do Manchester City, machucado. Último atleta chamado por Dunga , ele teve problemas para conseguir o visto de entrada na China. "Foi um pouco difícil porque as embaixadas da China estavam em recesso no mundo todo. Desde segunda-feira eu estava na luta junto com a CBF e o Spartak para ver se conseguia tirar o visto o mais rápido possível", explicou.