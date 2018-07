Rômulo treina e deve voltar ao Vasco contra o Palmeiras O volante Rômulo se mostrou recuperado das dores musculares que sentia desde a derrota do Brasil para a Argentina, no último sábado. Ele participou do coletivo realizado pelo técnico Cristóvão Borges, nesta sexta, em São Januário, e deve fazer se retorno ao time titular contra o Palmeiras, domingo, em Barueri, quando defenderá a liderança do Campeonato Brasileiro.