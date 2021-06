Rômulo vê Cruzeiro mais uma vez prejudicado pela arbitragem na Série B

Os jogadores do Cruzeiro deixaram o gramado do Mineirão reclamando bastante da atuação do árbitro paulista Douglas Marques das Flores na derrota para o CRB, por 4 a 3, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Capitão do time na ausência do goleiro Fábio, o volante Rômulo lembrou que o Cruzeiro já havia sido prejudicado pela arbitragem na derrota para o Confiança, por 3 a 1. A principal reclamação foi que Frazan tirou a bola de dentro do gol após confusão entre Diogo Silva e Gum.

"Não podemos ser prejudicados dessa forma. Na estreia tivemos um pênalti não marcado aos cinco minutos. Hoje (domingo) a bola entrou nitidamente. É um erro que não pode acontecer. Depois, no quarto gol deles, o juiz não deu vantagem. A CBF tem que ver isso aí, porque não pode o juiz errar em dois lances decisivos que causaram nossa derrota", desabafou Rômulo.

Apesar da reclamação com a arbitragem, o volante não isentou o time do segundo tropeço seguido e pediu desculpas ao torcedor. Sem pontuar, o Cruzeiro amarga a lanterna da Série B. "Temos que assumir a responsabilidade. Time como o Cruzeiro não pode ter duas derrotas seguidas na Série B. Então é pedir desculpa para o nosso torcedor", finalizou Rômulo.

Em busca da reabilitação, o Cruzeiro volta a campo no sábado, contra o Goiás, às 16h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela terceira rodada.