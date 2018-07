Ronald, filho de Ronaldo, assina contrato para treinar MMA

SÃO PAULO - Ronald Domingues Lima, filho de Ronaldo Fenômeno, assina nesta sexta-feira, às 19h30, seu primeiro contrato de patrocínio de MMA. Iniciante no jiu-jítsu, ainda é faixa branca, e muay thai, Ronald, de 13 anos apenas, terá apoio da marca de equipamentos de roupas de luta Naja Extreme para começar a treinar na categoria.

O acordo será firmado na academia Eko Esportes, onde os atletas Rubens Lopes da Silva e Rodrigo Martins Ribeiro, ambos lutadores profissionais de jiu-jítsu, treinam. Ronald é o primeiro filho de Ronaldo, fruto do casamento com Milene Dominguez, a rainha das Embaixadas.

Ronaldo também é um incentivador do UFC. Por meio de sua agência de marketing, a 9INE, o ex-jogador administra a carreira do campeão Anderson Silva, com quem já trocou alguns socos de brincadeira.