Após decepção no Barcelona, Ronald Koeman voltará a comandar seleção da Holanda

Seis meses após deixar o Barcelona, o técnico Ronald Koeman foi anunciado nesta quarta-feira como o novo treinador da seleção da Holanda. Ele retomará o cargo, que ocupava antes de assumir o comando do time espanhol, depois da disputa da Copa do Mundo do Catar, entre novembro e dezembro deste ano.

Koeman havia deixado a equipe nacional em agosto de 2020, quando se transferiu para o Barça, time onde se destacou como jogador. Na função de treinador, ele não foi tão bem-sucedido. Em pouco mais de um ano à frente do time, levantou apenas o troféu da Copa do Rei na temporada 2020-2021 e acumulou decepções no Campeonato Espanhol e na Liga dos Campeões.

Será a segunda passagem do treinador no comando do time holandês. "Já em sua primeira passagem como técnico do time, havia um senso de felicidade sobre o seu trabalho e seus resultados", comentou Marianne van Leeuwen, dirigente da federação holandesa de futebol. "(Voltar à seleção) Soou natural para mim. Os resultados foram bons e eu tinha boa relação com os jogadores. Está claro para mim que vamos continuar pelo mesmo caminho", comentou o treinador.

Koeman, de 59 anos, deve assumir a seleção holandesa ainda em dezembro, uma vez que a Copa do Mundo se encerrará no dia 18 do último mês do ano. Ele vai substituir Louis van Gaal, que já foi informado de que não seguirá no cargo após o Mundial. O atual treinador da seleção, de 70 anos, anunciou no início do mês que trata um câncer na próstata. Ele disse já ter se submetido a 25 sessões de radioterapia.

Mesmo em tratamento, ele espera conduzir normalmente a seleção holandesa na Copa do Mundo. Na fase de grupos, o time europeu estará na primeira chave, ao lado do anfitrião Catar, do Senegal e do Equador.

A federação holandesa decidiu por confirmar seu futuro treinador já em abril por temer ficar sem opções ao fim da temporada europeia, quando acontecem as movimentações e transferências de técnicos. A Copa do Mundo deste ano será atípica, por ser disputada entre novembro e dezembro, no meio da temporada europeia.