Ronaldinho agradece torcida do Atlético-MG em vídeo de despedida

Após disputar sua última partida pelo Atlético-MG na quarta-feira passada, Ronaldinho Gaúcho quebrou o silêncio nesta terça ao publicar nas redes sociais um vídeo de despedida com uma mensagem de agradecimento à diretoria do clube e aos torcedores.

Com a trilha da música "Eu amo a vida", do grupo Samba pra Gente, o vídeo traz lances do atacante em seus dois anos no Atlético. "Tudo isso vou levar comigo pro resto da vida com orgulho e privilégio de ter usado esta camisa! Obrigado, Galo!!", escreveu Ronaldinho, nas redes sociais.

Ao fim do vídeo, o atacante publicou uma mensagem direcionada ao clube e aos torcedores. "Dois anos de muita emoção. Conquistamos juntos títulos e vitórias. Foi lindo ver lá do gramado vocês cantando, vibrando, mandando energia nos momentos mais difíceis, a cada lance, a cada drible, a cada grito de gol", registrou o jogador.

Ronaldinho agradeceu especialmente ao presidente do Atlético, Alexandre Kalil, a quem chamou de "papai Kalil". "Obrigado, Galo! Obrigado, papai Kalil! Obrigado, minha galoucura! Obrigado a todos os atleticanos! Obrigado a minha família! Deus, obrigado por ter me dado esta vida de atleta, de ter forças para continuar a fazer o que mais amo e pela família e amigos que estão sempre comigo!".

O atacante fez seu último jogo pelo Atlético na quarta passada, no segundo duelo com o Lanús, da Argentina, pela Recopa sul-americana. Ronaldinho, contudo, não avisara a torcida antes e acabou surpreendendo os fãs ao adotar postura de despedida diante dos companheiros de time.

Sem retomar os trabalhos juntos dos demais jogadores, ele se manteve em silêncio até que o presidente atleticano antecipou na segunda-feira que as duas partes haviam rompido o contrato de forma amigável - Assis, agente e irmão de Ronaldinho, esperava revelar a saída somente nesta quarta. A entrevista coletiva, contudo, foi mantida. Mas o empresário já adiantou que ainda não sabe qual será o futuro do atacante.