Ronaldinho brilha contra ex-time e Fla vence Grêmio No reencontro com o clube em que surgiu para o mundo e com o qual teve conturbada negociação no início do ano, Ronaldinho Gaúcho castigou o Grêmio com um gol e uma assistência na vitória do Flamengo por 2 a 0, neste sábado, no Engenhão.