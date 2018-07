Ronaldinho brilha e Flamengo goleia Avaí na estreia

Thiago Neves também teve boa partida, ao lado de Bottinelli. Ambos deixaram seu gol e o time de Vanderlei Luxemburgo mostrou boas credenciais, ainda que com certos sustos defensivos contra uma equipe fragilizada pela presença de muitos reservas.

"Melhor reestreia no Brasileiro impossível. Voltar a fazer gol, dar passes depois de muito tempo. Agora é pensar no título, que eu ainda não tenho no meu currículo", vibrou Ronaldinho, ao fim do jogo.

O Flamengo imprimiu ritmo forte desde os instantes iniciais da partida. Quase abriu o placar logo aos 17 segundos. Egídio roubou a bola na intermediária e iniciou a jogada que terminou com a conclusão de Thiago Neves por cima do gol de Renan.

O Flamengo dominava e tocava bem a bola, com boa movimentação de Bottinelli, Ronaldinho e Thiago Neves. Aos nove, Gaúcho achou Egídio na área, que perdeu grande chance. Pouco depois Ronaldinho passou para Galhardo, que cruzou rasteiro e forte. A zaga rebateu e Bottinelli aproveitou a sobra para abrir o placar, aos 25.

O mistão avaiano pouco avançava, mas teve duas boas oportunidades. A mais clara com Rafael Coelho, que perdeu gol incrível cara a cara com o goleiro rubro-negro. O técnico Silas alguns titulares para o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, contra o Vasco, na quarta-feira.

Depois de um início cauteloso, os cariocas decidiram a parada. Aos 18, Ronaldinho foi lançado e avançou com liberdade até a área, quando encontrou o espaço entre os marcadores e tocou com categoria e efeito no canto esquerdo de Renan. Belo gol.

O terceiro veio pouco depois, aos 25. Mais uma vez, Ronaldinho iniciou o lance, que contou com participação de Wanderley antes da finalização de Thiago Neves: 3 a 0. Ainda houve tempo para Diego Maurício, recém-entrado em campo, tabelar com Ronaldinho e tocar na saída de Renan.

Embalado pela goleada, o Flamengo volta a campo no próximo domingo para duelar com o Bahia, no Pituaçu. O Avaí joga já nesta quarta, pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, entra em campo no sábado para encarar o Atlético Mineiro, na Ressacada, em Florianópolis.

Ficha Técnica:

Flamengo 4 x 0 Avaí

Flamengo - Felipe; Rafael Galhardo, Welinton, David e Egídio; Willians (Fernando), Renato, Bottinelli (Negueba) e Thiago Neves; Ronaldinho Gaúcho e Wanderley (Diego Maurício). Técnico: Vanderlei Luxemburgo.

Avaí - Renan; Cássio, Bruno Silva, Gustavo Bastos (Gustavo) e Felipe (Robinho); Acleisson, Fabiano, Estrada e Romano; Rafael Coelho e Fábio Santos (Maurício Alves). Técnico: Silas.

Gols - Bottinelli, aos 25 minutos do primeiro tempo. Ronaldinho Gaúcho, aos 18, Thiago Neves, aos 25, e Diego Maurício, aos 43 minutos do segundo tempo.

Cartões amarelos - Willians (Flamengo); Estrada (Avaí).

Árbitro - André Luís Lopes (GO).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Cláudio Moacyr, em Macaé (RJ).