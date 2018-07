Ronaldinho brilha em jogo de lendas com 50 mil no Camp Nou, mas United bate Barça

O brasileiro Ronaldinho esbanjou habilidade e foi o grande destaque de um jogo festivo entre lendas de Barcelona e Manchester United, disputado nesta sexta-feira no estádio Camp Nou. Muito aplaudido pelas cerca de 50 mil pessoas que compareceram ao evento, o brasileiro - que foi eleito o craque do confronto - retribuiu o carinho com sorrisos e abraços.

O duelo, porém, foi vencido pela equipe inglesa por 3 a 1. O sueco Blomqvist, o sul-coreano Park e Dwight York marcaram para o Manchester United. O francês Frederic Dehú descontou para o time da casa.

Todos os recursos arrecadados com a partida serão entregues ao Centro de Pediatria do Câncer de Barcelona, projeto que funciona no Hospital San Juan de Dios, na cidade catalã. A missão é oferecer tratamento oncológico às crianças assistidas pelo centro de combate ao câncer.

Eleito melhor jogador do mundo pela Fifa em 2004 e 2005, Ronaldinho fez sua tradicional jogada, quando olha para um lado e passa a bola para o outro, além de aplicar um "rolinho" de costas em Jesper Blomqvist. O ex-camisa 10 ainda participou de uma tabela incrível com Rivaldo, outro craque histórico do Barcelona e da seleção brasileira.

Também Juliano Belletti, entrando na lateral direita, esteve perto de marcar - lembrando o gol histórico na final da Liga dos Campeões da Europa de 2006, contra o Arsenal, em Paris -, mas o arremate, sem muito ângulo, correu a rede pelo lado de fora.