Ronaldinho celebra renovação com o Atlético-MG

BELO HORIZONTE - A quinta-feira marcou o acerto da permanência de Ronaldinho Gaúcho no Atlético-MG. O clube confirmou a renovação contratual com o jogador, que teve seu vínculo encerrado em dezembro, e colocou fim no que já estava se transformando no princípio de uma novela. A prorrogação do vínculo pareceu ter agradado ambas as partes.

Enquanto o Atlético-MG, através de seu site, celebrou a permanência do "craque" Ronaldinho, o jogador utilizou as redes sociais para manifestar sua alegria pelo acordo. "Tô muito feliz, será mais um ano juntos! Aqui é Galo!", escreveu em sua página no Twitter.

O presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, já havia aproveitado sua página no Twitter para anunciar a renovação com o jogador. "A torcida é chata, mas o cara é apaixonado por ela. Renovou!", escreveu o dirigente durante a tarde.

Ronaldinho acertou seu novo contrato com o Atlético-MG quando parecia que a novela se estenderia pela pré-temporada, principalmente por conta dos problemas financeiros enfrentados pelo clube. Na segunda-feira, Alexandre Kalil e Assis, irmão e empresário de Ronaldinho, se reuniriam na sede atleticana para conversar sobre a renovação, mas apenas o presidente compareceu ao local.

Além disso, Ronaldinho teria propostas de outros times. A imprensa turca chegou a cravar que o Besiktas havia fechado com o jogador e o próprio clube admitiu um encontro com Assis, mas negou ter feito qualquer tipo de proposta. No Brasil, o Palmeiras chegou a admitir o sonho de contar com o astro.