Ronaldinho chega para ser titular do Flu, garante presidente

O presidente do Fluminense, Peter Siemsen, foi enfático nesta terça-feira ao garantir que Ronaldinho Gaúcho chega ao Fluminense para ser titular. Embora a equipe, vice-líder do Brasileiro, esteja bem encaixada, o técnico Enderson Moreira vai ter de encontrar uma posição para o jogador.

"Um jogador do tamanho dele a gente tem que pensar que ele vai jogar muito bem e ser titular. Isso que a gente quer e confia", revelou o dirigente à reportagem, após uma reunião na sede da CBF, no Rio de Janeiro. "No Campeonato Brasileiro, um time com muito jogador jovem pode variar (de rendimento) da noite para o dia. O clima criado com a contratação dele contagia o time e ajuda a manter o desempenho."

Desde a saída do meia Wagner, a dupla formada por Gerson, de 18 anos, e Gustavo Scarpa, 21, compõe o meio-campo titular da equipe. Agora, podem ser sacados do time com a chegada de Ronaldinho. Também é possível que o astro seja escalado mais adiantado. Assim Marcos Júnior, de 22 anos, poderia perder a vaga. Os três jovens titulares da atual formação têm se destacado sob o comando de Enderson Moreira.

Siemsen afirmou que também tem grande expectativa de retorno financeiro com projetos de marketing envolvendo o jogador. Recém-contratado, Ronaldinho será apresentado no clássico com o Vasco, no próximo domingo, no Maracanã, pelo Brasileiro. "Sinto que o momento é bom para o desempenho esportivo dele também." Sua estreia, porém, ainda não tem data definida.