Ronaldinho comemora virada e artilharia do Brasileirão

"Pouco a pouco estou demonstrando minha importância para a equipe, para o plantel do Flamengo", comentou Ronaldinho, questionado por parte da torcida e da imprensa desde que voltou a jogar no Brasil. "Hoje estamos lá em cima na tabela, com apenas uma derrota no ano e estou brigando pela artilharia. Além disso, estou muito bem, muito satisfeito com a torcida e ela comigo".

Para Ronaldinho, o time do Flamengo está mostrando evolução a cada rodada do Brasileirão. "Pude perceber que a equipe está mostrando, a cada dia, mais maturidade. Não só eu, mas todo o grupo. Estamos todos compenetrados, buscando o título do campeonato. Estou muito feliz pela Nação", disse o atacante, feliz pela virada, de 5 a 4, sobre o Santos, na Vila Belmiro. "O Flamengo é assim. É raça".

O veterano comentou ainda que não foi a primeira vez que surpreendeu ao bater uma falta com uma finalização rasteira, por baixo da barreira. "Eu já tinha feito um gol assim pelo Barcelona. E, às vezes, brinco assim também, nos treinos. Fui feliz no lance", declarou o autor do quarto gol do Flamengo.