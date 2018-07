Ronaldinho completa um ano de Flamengo sem motivo para sorrir

No dia 12 de janeiro de 2011, Ronaldinho Gaúcho era apresentado em uma grande festa na Gávea. Era a chegada de um craque que prometia um caso de amor com a torcida do Flamengo. Mas um ano depois e a situação é bem diferente. Cobrando publicamente uma dívida de R$ 3,7 milhões, o atacante vive um de seus piores momentos na equipe. O dia que era para ser de festa fica marcado pelo protesto.

O jogador aguarda a assinatura de contrato entre Flamengo e Traffic para que o dinheiro possa finalmente chegar em seu bolso. Enquanto isso, seu empresário e irmão, Assis, ameaça negociá-lo com o exterior caso nada seja resolvido nos próximos dias.

A relação não está desgastada apenas com a diretoria. A torcida demonstra estar decepcionada com o meia. Se no primeiro semestre tudo era alegria, com o time conquistando o Campeonato Carioca e ele sendo o protagonista, tudo mudou na segunda metade da temporada.

Seu futebol caiu junto com o da equipe e a torcida passou a pegar em seu pé e o acusou de exagerar nas noitadas. Mesmo assim, Ronaldinho aida foi eleito para fazer parte da seleção do Brasileira, eleita pela CBF. Mas isso não minimizou sua situação na equipe, que um ano após ganhar uma longa batalha contra diversos clubes do Brasil, parece não saber como lidar com o craque.