Ronaldinho Gaúcho é ovacionado em jogo pelo Barcelona-EQU

Ainda sem um destino certo para este ano, Ronaldinho segue aceitando convites para atuar em algumas partidas amistosas. Na noite da última sexta-feira, ele foi ao Equador e disputou um jogo festivo do Barcelona de Guayaquil para apresentação do elenco para a temporada 2016, contra o Universidad San Martín, do Peru.

Foi uma verdadeira festa no Estádio Monumental Banco Pichincha. Após um show de luzes e muita festa da torcida, Ronaldinho foi o último jogador do Barcelona a entrar em campo. E levou todos que estavam nas arquibancadas ao delírio. Destaque da celebração, ele vestiu a camisa 91, idade do clube equatoriano.

Em campo, Ronaldinho também apareceu bem e deu uma assistência no primeiro tempo para o segundo gol de sua equipe. O resultado não importava tanto, mas o Barcelona venceu o rival peruano por 4 a 3. O astro brasileiro foi substituído aos 33 minutos do segundo tempo, para mais uma vez ser ovacionado pela torcida.