Ronaldinho descarta aposentadoria e garante volta ao futebol em 2016

No Marrocos para a disputa de uma partida comemorativa nesta segunda-feira, Ronaldinho Gaúcho concedeu uma entrevista ao diário espanhol Marca, o jogador relembrou os tempos áureos de Barcelona e apontou Neymar como seu sucessor no clube catalão.

Quando questionado sobre a possibilidade de Neymar repetir o sucesso que teve no Barcelona, Ronaldinho afirmou: "Sim, é um grande jogador e com certeza vai fazer história. Neymar vai repetir os brasileiros que estiveram aqui antes dele". Além dos dois craques, Rivaldo, Ronaldo e Romário também marcaram época com a camisa do clube.

Idolatrado internacionalmente, Ronaldinho também falou sobre seu futuro. Há algumas semanas, rescindiu contrato com o Fluminense e acendeu boatos ao redor do mundo. O meia garantiu que a passagem pelas Laranjeiras não foi sua última experiência como jogador profissional: "No ano que vem voltarei a jogar, mas não sei onde. Agora, minha cabeça só pensa em descansar e aproveitar as férias. Realmente estou precisando."

Nesta segunda-feira, Ronaldinho roubou a cena na cidade de Agadir, em um jogo festivo em homenagem ao ex-jogador local Mustapha Hadji, ex-Deportivo La Coruña e Espanyol, que hoje é auxiliar técnico da seleção marroquina. "Ele me convidou e foi um prazer muito grande estar aqui, com jogadores que só havia visto na televisão. Participar desta festa foi muito lindo", declarou Ronaldinho. Na partida, anotou um gol e encantou a torcida com jogadas de efeito.

Tanto Ronaldinho quanto Roberto de Assis Moreira, seu irmão e agente, não deram pistas sobre seu futuro clube. Entre os boatos estão o futebol da Malásia ou uma possível volta à Europa para uma equipe da Suíça.

CONFIRA O GOLAÇO DE RONALDINHO NO JOGO FESTIVO