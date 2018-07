Ronaldinho descarta aposentadoria, mas esconde futuro

O meia Ronaldinho Gaúcho fez sua despedida oficial do Atlético-MG nesta quarta-feira, durante entrevista em Belo Horizonte, mas não quis revelar qual será seu futuro. Adiantou ao menos que está descartada a possibilidade de encerrar a carreira. Aos 34 anos, ele contou que o telefone do seu irmão e empresário, Roberto Assis, "está tocando bastante" - os Estados Unidos e o mundo árabe são apontados como seus possíveis destinos.

Questionado sobre seu futuro, Ronaldinho Gaúcho afirmou que pretende "continuar fazendo sua história" no esporte. "É meu objetivo. Continuar. Deixei meu irmão pensando e eu descontraindo", disse, referindo-se a Assis, que cuida da sua carreira. "A partir da semana que vem, a gente conversa sobre o futuro. Nem conversamos a respeito disso ainda, mas sei que o telefone dele está tocando bastante."

Contratado após saída conturbada do Flamengo em 2012, Ronaldinho Gaúcho marcou sua passagem pelo clube mineiro com a conquista do inédito título da Libertadores, ano passado, além de um Campeonato Mineiro e Recopa Sul-Americana - a final deste torneio, inclusive, foi seu último jogo com a camisa atleticana, quarta-feira passada, diante do Lanús, no Mineirão, quando se sagrou campeão.

"Queria sair daqui vitorioso. Foi o que sempre quis quando vim para cá. Falei com o presidente que ia entrar para a história do clube", declarou Ronaldinho Gaúcho, referindo-se a Alexandre Kalil, que se disse orgulhoso de "presidir um dos maiores jogadores de todos os tempos do futebol mundial".

O astro chegou ao Atlético-MG sem anúncio prévio em junho de 2012 e rapidamente conquistou a torcida. Nos últimos compromissos do time, porém, Ronaldinho Gaúcho não teve atuação de destaque e chegou a ser substituído pelo técnico Levir Culpi. Apesar disso, ele negou haver qualquer atrito com o treinador e alegou que sua saída, definida na última segunda-feira, é apenas "o fim de um ciclo".

"Não tive problema nenhum com Levir. Não tive tempo de conhecê-lo direito. É um grande treinador, que já provou isso. Desejo toda sorte do mundo. Queria sair de cabeça erguida, como um jogador vitorioso", salientou Ronaldinho. Ao se despedir, o meia admitiu frustração por não ter conquistado o Campeonato Brasileiro e o Mundial de Clubes, títulos que ele "gostaria muito" de ter ganhado com a camisa atleticana, mas ressaltou que o Atlético-MG é sua "segunda casa". "Posso estar morando em qualquer outro lugar do mundo, mas sei que aqui será minha segunda casa. Sei que fiz algo e tenho onde ir o resto da minha vida", disse. "Para essa criançada, para a torcida do Atlético, não é um adeus. Vou continuar vindo aqui, visitando meus amigos. Estou deixando muita gente. A torcida do Galo, para mim, é eterna e vou com ela até o fim. É um até breve."