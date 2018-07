Ronaldinho descarta pedir ajuda de Berlusconi no Milan

O brasileiro Ronaldinho Gaúcho garantiu que não vai pedir ajuda ao primeiro-ministro italiano Silvio Berlusconi, proprietário do Milan e seu grande admirador, após perder a condição de titular. "Não vou pedir ajuda agora que não jogo: sou eu que devo demonstrar que posso voltar a ser titular e que posso recuperar a camiseta", afirmou ao jornal italiano Gazzetta dello Sport.

Depois de iniciar sete partidas seguidas do Campeonato Italiano no banco de reservas, o brasileiro voltou a ser titular na derrota de quarta-feira por 2 a 0 para o Ajax pela Liga dos Campeões da Europa, ainda que a equipe já estivesse classificada para as oitavas de final.

A imprensa criticou a atuação de Ronaldinho Gaúcho, que deixou o campo vaiado pelos torcedores. Apesar disso, o brasileiro já garantiu que pretende permanecer no Milan, mesmo tendo despertado o interesse de outros clubes para uma transferência durante a janela de janeiro.