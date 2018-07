Ronaldinho diz que dá resposta a Dunga 'dentro de campo'

O meia-atacante Ronaldinho, do Milan, comentou a exclusão de seu nome da lista de convocados para a Copa do Mundo da África do Sul dizendo que responde ao técnico da seleção brasileira, Dunga, nos gramados.

"Minha resposta está aqui, dentro do campo", afirmou em entrevista à imprensa italiana o jogador, que fez dois gols na vitória do clube sobre a Juventus, por 3 a 0.

"Se ele pensa que aquilo que faço no campo não é suficiente para entrar na seleção, é escolha dele e respeito. Continuo a pensar que foi uma boa temporada e que fiz muitas coisas boas", rebateu.

"Não quero fazer comparações com o que fizeram os outros. Quero somente ficar com a cabeça tranquila e pensar na boa temporada que fiz", acrescentou, garantindo não saber qual será seu futuro no Milan.

O jogo de hoje, pela última rodada do Campeonato Italiano, marcou a despedida do técnico do clube, Leonardo. O ex-atleta brasileiro e o vice-presidente do Milan, Adriano Galliano, anunciaram a saída ontem.

Ronaldinho comentou a partida do treinador e assegurou não saber quem ocupará o cargo daqui para a frente.

"Foi muito bom trabalhar com Leonardo. Devo respeitar sua escolha. É um amigo meu e quero vê-lo feliz, se não aqui, em outro lugar. Agradeço a ele por tudo que fez por mim. Foi realmente um prazer trabalhar com ele", disse o meia.