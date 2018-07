Ronaldinho diz que Raja será 'pedreira' em semifinal do Mundial

MARRAKESH - Depois de ver de perto o Raja Casablanca eliminar o Monterrey, batido por 2 a 1 no último sábado, e garantir vaga na semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, Ronaldinho Gaúcho afirmou nesta terça-feira, em entrevista coletiva em Marrakesh, que o time marroquino será um duro desafio para o Atlético-MG no duelo desta quarta, às 17h30 (de Brasília).

"Todo mundo só falava no Monterrey, então acabou sendo uma surpresa (a classificação do Raja Casablanca), mas nós assistimos ao jogo e estamos nos preparando muito, pois sabemos que vai ser pedreira", disse o craque atleticano, minimizando o peso do favoritismo da equipe atleticana.

O astro também garantiu que hoje o Atlético só está com a cabeça no Raja, embora seja inevitável projetar uma provável final contra o Bayern, que fará a sua estreia no Mundial nesta terça, contra o Guangzhou Evergrande, da China, a partir das 17h30 (de Brasília). "Hoje a gente só pensa no primeiro adversário. Sabemos da força que tem o Bayern, mas hoje estamos focado apenas no primeiro jogo", repetiu.

Ao falar do rival desta quarta-feira, Ronaldinho também usou de certa ironia ao responder a provocação do meio-campista Vivian Mabide, do Raja. Ele apontou que o brasileiro já não tem o mesmo futebol dos tempos em que se consagrou como estrela do Barcelona, com o qual foi eleito duas vezes o melhor jogador do mundo.

"Lógico que não sou o Ronaldo do Barcelona, sou o Ronaldo do Atlético. Há um ano e meio. A minha qualidade tem dado alegria aos torcedores do Galo. Isso me faz feliz. Se falar fosse bom... então vamos jogar", afirmou o jogador, ao mesmo tempo em que também recusou assumir qualquer protagonismo ao ser lembrado que é o grande nome atleticano na busca pelo título mundial. "Não tem nada disso de protagonista, quero é jogar a minha bola com o time e voltar para casa com o título", projetou.