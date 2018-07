Ronaldinho e Cassano vão para intertemporada do Milan em Dubai

MILÃO - Antonio Cassano viajou com a equipe do Milan ao centro de treinamento em Dubai nesta segunda-feira e Ronaldinho deve se juntar mais tarde aos líderes do Campeonato Italiano, apesar das expectativas do Grêmio de contratá-lo.

O atacante italiano Cassano, que deixará o Sampdoria oficialmente em janeiro durante o período de transferências, foi recebido por torcedores no principal aeroporto de Milão, onde chegou vestido com uma roupa esportiva do Milan.

Segundo um porta-voz do Milan, Ronaldinho viajaria a Dubai a partir do Brasil mais tarde, e ainda não havia nenhum acordo firmado para vender o ex-melhor do mundo.

No entanto, a mídia informou que negociações para um acordo com o Grêmio estavam acontecendo e que o jogador de 30 anos teria a permissão para deixar a equipe, considerando que ele caiu na ordem de importância do técnico Massimiliano Allegri e seu contrato com o Milan vence em junho.

O Campeonato Italiano volta após o intervalo no dia 6 de janeiro.