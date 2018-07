Ronaldinho e Dátolo desfalcam Atlético-MG contra Goiás no Brasileirão

BELO HORIZONTE - O Atlético Mineiro terá vários desfalques no setor ofensivo na partida deste sábado contra o Goiás, às 18h30, no Serra Dourada, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contundidos, os meias Ronaldinho Gaúcho e Dátolo, além do atacante Alecsandro, foram vetados pelo departamento médico e não foram relacionados pelo técnico Cuca para o confronto.

De acordo com o clube, Ronaldinho está com dores musculares na coxa esquerda, em virtude de uma pancada recebida no empate por 2 a 2 com o Botafogo, na última quarta-feira, pela Copa do Brasil. Esta será a segunda partida consecutiva no Campeonato Brasileiro que o Atlético-MG não conta com o meia, pois ele cumpriu suspensão automática diante da Portuguesa.

Fora do jogo com o Botafogo por ter disputado a Copa do Brasil pelo Internacional, Dátolo também tem dores na coxa esquerda. Sem o argentino e Ronaldinho, Guilherme deve ganhar uma chance como titular do Atlético-MG.

Já Alecsandro, reserva imediato do centroavante Jô sofreu um estiramento grau um na coxa esquerda e também não seguirá para Goiânia. Com tantos problemas no setor ofensivo, Cuca optou por incluir o meia Leleu na lista de relacionados do Atlético para o jogo de sábado.

Além dos três desfalques por lesão, o Atlético-MG também não terá o zagueiro Leonardo Silva, suspenso, diante do Goiás. Assim, o recém-contratado Emerson deve ganhar uma chance como titular. Jemerson será o reserva imediato de Rever e do recém-contratado diante do Goiás.

Confira a lista de relacionados do Atlético-MG para o jogo de sábado:

Goleiros: Victor, Giovanni.

Laterais: Marcos Rocha, Michel, Júnior César, Richarlyson.

Zagueiros: Réver, Emerson, Jemerson.

Volantes: Pierre, Josué, Lucas Cândido, Rosinei.

Meia: Leleu.

Atacantes: Diego Tardelli, Jô, Luan, Fernandinho, Neto Berola, Guilherme.