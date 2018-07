Ronaldinho e Diego Tardelli podem reforçar Atlético-MG contra Criciúma

BELO HORIZONTE - Ainda não será na partida desta quinta-feira contra o Vitória, em Feira de Santana, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, mas o Atlético Mineiro deverá ter uma equipe reforçada no domingo, quando vai encarar o Criciúma, em Ipatinga. Ao menos foi o que indicou o médico Rodrigo Lasmar.

O zagueiro Réver, que retornará ao time diante do Vitória após se recuperar de dores no tornozelo esquerdo, e o atacante Neto Berola, livre de uma tendinite na coxa esquerda, estão recuperados de lesões. Além disso, os meias Ronaldinho Gaúcho e Guilherme e os atacantes Diego Tardelli e Jô iniciaram a fase de transição para a preparação física.

Ronaldinho teve um estiramento grau um na região posterior da coxa esquerda, Guilherme se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, Tardelli de estiramento na região posterior da coxa esquerda e Jô de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho direito.

O departamento médico atleticano acredita que Ronaldinho, Guilherme e Tardelli tenham condições de entrar em campo no fim de semana. Por sua vez, Jô não poderá atuar por ter sido convocado para defender a seleção brasileira na Copa do Mundo.

O lateral-direito Marcos Rocha, o zagueiro Jemerson e o lateral-esquerdo Pedro Botelho continuam em tratamento de lesões. Já o atacante Luan, o zagueiro Emerson e o volante Lucas Cândido, que passaram por cirurgias, seguem em recuperação na fisioterapia.