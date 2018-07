Ronaldinho e Léo Moura serão reavaliados nesta sexta

Os dois jogadores, que se recuperam de contusão, vão fazer teste com bola e serão avaliados pelo médico Marcelo Soares. Se não sentirem nenhuma dor, nenhum desconforto, vão ser liberados para a final do segundo turno do Campeonato Carioca.

Quem mais preocupa é Ronaldinho Gaúcho, que tem um edema ósseo no joelho esquerdo. O camisa 10, no entanto, está otimista em defender o Flamengo em mais uma decisão. Ele foi autor do gol que deu o título da Taça Guanabara ao clube da Gávea.