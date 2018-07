Ronaldinho e mais 15 jogadores do Flamengo viajam para a Bolívia

RIO - O impasse entre Flamengo e Ronaldinho Gaúcho ainda não está resolvido, mas o clube carioca garantiu que o meia vai viajar para a Bolívia nesta segunda-feira, onde a equipe fará a sua preparação final para o primeiro jogo da fase preliminar da Libertadores contra o Real Potosí, que será disputada no dia 25 de janeiro.

Com parte dos seus salários atrasados, por conta de imbróglio entre a Traffic e o clube, Ronaldinho Gaúcho está insatisfeito e ameaçou até mesmo não jogar mais pelo Flamengo. A diretoria, porém, garante que o impasse está próximo de ser resolvido, o que colocaria os salários do astro em dia.

Ronaldinho Gaúcho teve atuações apagadas nos dois amistosos que o Flamengo disputou na pré-temporada em Londrina - empate por 2 a 2 com o Corinthians e vitória por 1 a 0 sobre o Londrina - e chegou a ser vaiado pelos torcedores, insatisfeitos com o desentendimento público entre jogador e clube.

Ainda nesta segunda-feira, Ronaldinho Gaúcho e outros 15 jogadores do Flamengo seguem para a Bolívia. A equipe vai treinar em Sucre nos próximos dias e seguirá para Potosí apenas no dia do jogo. Outros jogadores viajarão para a Bolívia após a partida contra o Bonsucesso, que marcará a estreia da equipe no Campeonato Carioca, no próximo domingo.

Confira a lista de jogadores que vão para a Bolívia nesta segunda:

Goleiros: Felipe e Cesar.

Zagueiros: Alex Silva, David e Welinton.

Laterais: Léo Moura e Junior Cesar.

Volantes: Airton, Muralha, Luiz Antonio e Willians.

Meias: Renato e Ronaldinho Gaúcho.

Atacantes: Negueba, Deivid e Itamar