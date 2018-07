Ronaldinho e Marcos Rocha não treinam no Atlético-MG, mas devem jogar

BELO HORIZONTE - Titulares do técnico Cuca, o meia Ronaldinho Gaúcho e o lateral-direito Marcos Rocha não foram para campo treinar com os companheiros na tarde desta sexta-feira, na Cidade do Galo, em Belo Horizonte. Apesar disso, os dois não devem ser desfalque para o time do Atlético-MG no jogo deste domingo, contra o Vasco, no Independência, pela 23ª rodada do Brasileirão.

Segundo comunicado divulgado pelo clube, Ronaldinho Gaúcho fez apenas um trabalho regenerativo e foi liberado do treino no campo. Já Marcos Rocha, com dores musculares, foi poupado do coletivo comandado por Cuca nesta sexta-feira.

Sem os dois, Cuca colocou o atacante Luan improvisado na lateral - depois, chegou a testar o lateral-direito Michel na posição de Marcos Rocha. E também formou o meio-de-campo com o volante Leandro Donizete na vaga de Ronaldinho Gaúcho.

Assim, o Atlético-MG treinou nesta sexta-feira com Victor; Luan, Leonardo Silva, Réver e Junior César; Pierre, Josué, Leandro Donizete e Diego Tardelli; Fernandinho e Jô. Contando com a volta de Marcos Rocha e Ronaldinho Gaúcho, essa deve ser a escalação para enfrentar o Vasco.